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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ БРЕСТЧИНЫ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 1,2 МЛН РУБЛЕЙ
14:54 20.11.2020
Организации Брестчины за январь-октябрь 2020 года внесли в бюджет 1,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, платежи в бюджет от промышленных предприятий занимают 27,7% объема поступлений.
Предприятиями торговли уплачено 20,8%, строительства – 11,8%, транспорта и связи – 8,5%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 6,0%.
Больше всего организаций области, осуществляющих коммерческую деятельность, заняты в торговле – 3,3 тыс. предприятий или 17%, причем львиная доля таких плательщиков относится к субъектам малого предпринимательства – 2,8 тыс. или 85%.
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