В Гомельской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 5 021,9 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 4 563,7 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 202,2 млн рублей, или 88,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 6 007,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню января-октября 2019 г.