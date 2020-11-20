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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС НА 1,2%, ОПТОВЫЙ – УПАЛ НА 5,1%
14:23 20.11.2020
В Гомельской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 5 021,9 млн рублей, или 101,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,9% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 4 563,7 млн рублей, или 102,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 202,2 млн рублей, или 88,7% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 6 007,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,9% к уровню января-октября 2019 г.
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