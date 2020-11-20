Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 20 ноября 2020 года выросло до 120,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 20 ноября зарегистрированы 120 тыс. 847 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 100 тыс. 749 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1081 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1457 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 009 тыс. 490 тестов.