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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛИСЬ НА 2,7%
13:54 20.11.2020
В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 68,9 млн тонн грузов, или 97,3% к январю-октябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 26,6 млрд тонно-километров, или 100,4% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовалось 188,1 млн человек, или 85,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 1 316,9 млн пассажиро-километров, или 81,2% к уровню января-октября 2019 г.
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