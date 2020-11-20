В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Гомельской области перевезено 68,9 млн тонн грузов, или 97,3% к январю-октябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 26,6 млрд тонно-километров, или 100,4% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовалось 188,1 млн человек, или 85,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 1 316,9 млн пассажиро-километров, или 81,2% к уровню января-октября 2019 г.