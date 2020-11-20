В январе-октябре 2020 г. организациями всех форм собственности в Минске построено 7,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минска, введено в эксплуатацию 456,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 73,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 16% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 55,8 тыс. квадратных метров.