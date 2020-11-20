Министерство здравоохранения Беларуси запускает для медиков Google-форму «COVID содействие».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, заполненные формы будут использоваться для принятия мер реагирования.

Любой медицинский работник на условиях анонимности может проинформировать Министерство здравоохранения о недостатках в СИЗах, лекарственных средствах, расходных материалах, прочем оборудовании и средствах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Google-форме нужно обязательно указать наименование организации здравоохранения в которой работает медицинский работник.