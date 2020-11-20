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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ЗАПУСКАЕТ ДЛЯ МЕДИКОВ GOOGLE-ФОРМУ «COVID СОДЕЙСТВИЕ»
12:52 20.11.2020
Министерство здравоохранения Беларуси запускает для медиков Google-форму «COVID содействие».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, заполненные формы будут использоваться для принятия мер реагирования.
Любой медицинский работник на условиях анонимности может проинформировать Министерство здравоохранения о недостатках в СИЗах, лекарственных средствах, расходных материалах, прочем оборудовании и средствах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Google-форме нужно обязательно указать наименование организации здравоохранения в которой работает медицинский работник.
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