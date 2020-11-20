В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства Гомельской области в текущих ценах составил 17,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 101%, в обрабатывающей промышленности – 98%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,2%.

Индекс промышленного производства в октябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 109,1%, с сентябрем 2020 г. – 105,6%.

В 6 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь – октябрь 2020 г. превысил уровень января – октября 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (на 48,1%); основных фармацевтических продуктов и препаратов (на 19,2%); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 12,4%); изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности (на 11,9%).