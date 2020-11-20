Поступления малого бизнеса в бюджет Витебской области за январь-октябрь 2020 года увеличились в действующих ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,5 млн рублей и составили 383,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет увеличились на 7,9 млн рублей и составили 342,8 млн рублей, по индивидуальным предпринимателям - уменьшились на 0,5 млн рублей и составили 40,3 млн рублей.

В Витебской области зарегистрировано 31838 субъектов малого и среднего предпринимательства, из которых 8304 организации и 23534 индивидуальных предпринимателя.

К прошлому году их количество увеличилось на 575, в том числе количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 893, организаций - уменьшилось на 318.