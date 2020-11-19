ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СНИЗИЛСЯ НА 0,5%

11:55 20.11.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-октябрь 2020 г. в текущих ценах составил 12 490,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,5% меньше к уровню января-октября 2019 г.