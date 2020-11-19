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ЭКОНОМИКА РБ
ООО «КЛАССИК-ИНВЕСТ» ПРЕКРАЩАЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
11:50 20.11.2020
Министерство финансов приказом № 356 от 16 ноября 2020 года прекратило с 15 ноября 2020 г. действие лицензии № 02200/7401-126-1101 на профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Классик-Инвест».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, лицензиат принял решение о прекращении своей деятельности по ценным бумагам.
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