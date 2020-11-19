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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ ПОСТРОЕНО 35,3 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР


11:41 20.11.2020

В январе-октябре 2020 г. организациями всех форм собственности построено 35,3 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 3080,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 176,1 тыс. квадратных метров общей площади, или 38,2% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 889,8 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 965,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 31,3% от общего ввода по республике.
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