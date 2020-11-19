В январе-октябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Гомельской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 3003,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 1,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2 390,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 184,1 тыс. тонн, что на 1% больше, чем в январе-октябре 2019 г., молока – 844,3 тыс. тонн (96,4%), яиц – 397,3 млн штук (101,7%).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 172,4 тыс. тонн и по сравнению с январем-октябрем 2019 г. увеличилось на 1,8%, молока произведено 810,2 тыс. тонн (96,5%), яиц – 300,7 млн штук (102,9%).

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота насчитывало 646,4 тыс. голов, или 97,8% к уровню 1 ноября 2019 г., в том числе коров – 225,7 тыс. голов (99,6%). Численность свиней составила 346,9 тыс. голов (98,5%).

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 915,2 тыс. тонн (132,1% к 2019 году) при средней урожайности 27 центнеров с одного гектара убранной площади, рапса – 41,4 тыс. тонн (100,3%) при средней урожайности 14,8 центнера.

Картофеля накопано 79,4 тыс. тонн при средней урожайности 190 центнеров с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 92,1% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 29,7 тыс. тонн при средней урожайности 178 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 69,8% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 166 тыс. тонн при средней урожайности 51,4 центнера.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 300,1 тыс. гектаров, или на 7,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 50,5 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 104,5 тыс. гектаров.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1 791,5 тыс. тонн кормовых единиц, или 112,7% к 1 ноября 2019 г., из них кормов из трав – 1 401,1 тыс. тонн (112,7%). В расчете на одну условную голову скота для общественного поголовья кормов заготовлено по 26,2 центнера кормовых единиц (на 1 ноября 2019 г. – по 22,5 центнера), из них кормов из трав – по 28,6 центнера (на 1 ноября 2019 г. – по 24,9 центнера).