Международный студенческий экологический конгресс состоится 20-21 ноября в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, пройдет он под девизом «Идеи-Исследование-Реализация» и предполагает очные и онлайн-мероприятия.

Научный форум объединит около 150 молодых экологов Беларуси, России, Китая, Эквадора, Казахстана, Туркменистана, Конго и Бангладеш. Нашу страну представят студенты и преподаватели БГУ, Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка и Витебского государственного медицинского университета.

В рамках конгресса в онлайн-формате состоится научно-практическая конференция «Экологизация образовательного процесса и научные исследования для формирования экологической культуры современной молодежи». Около 20 докладов будет представлено в трех секциях: «Студенческие экологические научные исследования», «Экология в образовании и формирование экологического стиля поведения» и «Международное экосотрудничество и экокультура». Также заявлена секция для белорусских школьников «Раннее формирование экологического образа жизни». В каждом направлении выберут лучшие доклады, авторы которых получат ценные призы от партнеров конгресса.

Важным событием конгресса станет финал конкурса «Экоидеи – в жизнь». Пройдет он на базе Экотехнопарка «Волма» (ул. Парковая, 11. Начало в 13.30). За победу поборются пять студенческих команд из БГУ и БГПУ им. М. Танка. Будут представлены идеи по экологизации жизненного пространства, очистке воды и воздуха, стимуляции роста растений и др. Победителю окажут поддержку в реализации новаторских идей.

Также программа конгресса включает мастер-классы по работе с современными технологиями ресурсо- и энергосбережения, лекции о проекте БГУ «Зеленый университет» и других инициативах в области экологизации.

Организаторами конгресса выступают химический факультет, НИИ ФХП БГУ, предприятия вуза НТП «Унитехпром» и «Унидрагмет», а также команда студенческого проекта «Shadow day BSU – Цень на дзень БДУ».