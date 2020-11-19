Пограничная застава «Хойники», расположенная вблизи радиационно-экологического заповедника на границе с Украиной, открылась 19 ноября 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, новое подразделение Гомельской пограничной группы представляет собой комплекс объектов, созданных в результате реконструкции бывшего штаба ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Образованная в начале 2020 года застава охраняет около шестидесяти километров белорусско-украинской границы в Хойникском и Брагинском районах.

При реконструкции объектов учитывались все особенности несения службы пограничников на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Кроме того, для эффективной подготовки военнослужащих возведены городок пограничной службы и спортивные объекты. Позаботились и о бытовых условиях для защитников границ: в просторных помещениях для сна и отдыха, приема пищи установлена удобная мебель и бытовая техника, построена баня с бассейном. Также в подразделении оборудованы закрытые боксы для хранения и ремонта техники, заправочная станция, современная автономная система отопления и другие важные объекты инфраструктуры. Территория охраняется с помощью технических средств охраны.

На пограничной заставе создан центр мониторинга, который в режиме онлайн позволяет дистанционно контролировать свыше 100 километров границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения.

Главной особенностью подразделения является то, что охрана государственной границы осуществляется на территории с повышенным радиационным фоном. Для безопасного выполнения задач на загрязненной территории и своевременного обнаружения источников радиоактивного излучения пограничная застава укомплектована новейшими образцами техники, техническими средствами и индивидуальными средствами защиты.

Значительную помощь пограничникам в обеспечении выполнения задач по охране границы на территории ПГРЭЗ оказала реализация международного проекта между Госпогранкомитетом Беларуси и Министерством энергетики США по сотрудничеству в сфере предотвращения незаконного оборота ядерных материалов и других радиоактивных веществ.