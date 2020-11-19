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ЭКОНОМИКА РБ


ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ 20 НОЯБРЯ ОНЛАЙН НА КОНФЕРЕНЦИИ BELARUS DIGITAL VISION


09:36 20.11.2020

Цифровое будущее Беларуси обсудят на конференции Belarus Digital Vision, которая пройдет 20 ноября онлайн в рамках Всемирной недели предпринимательства

Она будет состоять из трех тематических потоков:

Цифровое государство. Электронное правительство, защита персональных данных и других концепции, которые являются ключевыми для построения цифрового государства;

Цифровая демократия. Технологии и примеры реализации цифрового государства. Архитектуры системы цифрового государства, защита данных;

Цифровая экономика. Влияние цифрового государства на бизнес, перспективы рынка труда.

На конференции выступят технологические лидеры из разных стран мира, как, например, профессор Сергей Гуриев, представитель высокого уровня премьер-министра Польши по вопросам Govtech Юстина Орловская, советник по Цифровизации правительства Эстонии Мартен Каеватс, советник министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило, лидер проекта Голос Павел Либер, чтобы переосмыслить принципы цифрового государства, цифровой экономики, и цифровой личности.

На конференции будут обсуждаться возможности, которые открывают технологии для демократии и гражданского общества, эффективные и прозрачные процессы в исполнительной и законодательной власти, открытый диалог общества и государства, цифровая экономика и рынок труда, защита персональных данных каждого гражданина.

На мероприятии планируется проанализировать мировой опыт и представить картину возможной цифровой Беларуси будущего.

Присоединиться к конференции можно с 10:00 на сайте belarusdigital.vision.
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