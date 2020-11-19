За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гомельской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,1%, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 5,5 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,1 млрд рублей, или 20,8% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 8,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,6 млрд рублей, или 19,4% от общего объема кредиторской задолженности.