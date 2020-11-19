В Витебской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 4428,5 млн рублей, или 98% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,6% розничного товарооборота области, составил 3922,4 млн рублей, или 99,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 169,1 млн рублей, или 81,6% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 2589,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 89% к уровню января-октября 2019 г.