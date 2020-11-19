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ЭКОНОМИКА РБ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК И ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В БГЭУ
18:11 19.11.2020
В рамках экспериментального проекта «Университет 3.0» в Белорусском государственном экономическом университете планируется создать научно-технологический парк и центр трансфера технологий. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Александра Шумилина со студентами и преподавателями БГЭУ.
Кроме того, к 2023 году в университете предполагается открыть три отраслевые научные лаборатории, два исследовательских центра и один исследовательский институт.
«Концепция «Университет 3.0» – это перспективное направление и тренд современного развития научной организации. Поэтому важно не только учить студентов, но и формировать у них предпринимательские компетенции, работать над коммерциализацией их собственных разработок и предложений. Только в таком случае вуз станет центром инновационного развития», – подчеркнул Александр Шумилин.
Он также отметил, что одно из перспективных направлений развития экономического университета – разработка и апробация инновационных бизнес-моделей, которые лягут в основу бизнес-планов инновационных проектов. В настоящее время ГКНТ формирует Государственную программу инновационного развития на 2021-2025 годы, в которую будут включены самые эффективные проекты по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для развития республики.
Для реализации предпринимательского потенциала в БГЭУ созданы научно-производственные лаборатории и научно-практические центры: Центр макроэкономических исследований, отраслевая лаборатория актуальных проблем налогообложения и налоговой политики, отраслевая лаборатория антимонопольного и ценового регулирования в области торговли, Центр макроэкономических исследований, Инновационный бизнес-инкубатор факультета экономики и менеджмента БГЭУ и ряд других. Кроме того, в университете создали факультет цифровой экономики для подготовки специалистов, обладающих передовыми знаниями в области информационных технологий и экономики.
Белорусский государственный экономический университет является ведущим высшим учебным заведением страны экономического профиля. В структуру БГЭУ входят 11 факультетов, Институт магистерской подготовки, Институт повышения квалификации и переподготовки экономических кадров, Новогрудский торгово-экономический колледж, Минский финансово-экономический колледж и Минский торговый колледж. Общая численность обучающихся в университете с учетом филиалов – около 18,5 тыс. человек.
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