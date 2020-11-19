В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 10,9 млн тонн грузов, или 96,2% к январю-октябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 634,6 млн тонно-километров, или 99,6% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовалось 134,3 млн человек, или 85,8% к аналогичному периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 1010,7 млн пассажиро-километров, или 80,1% к уровню января-октября 2019 г.