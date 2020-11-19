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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 3,8%
17:57 19.11.2020
В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Витебской области перевезено 10,9 млн тонн грузов, или 96,2% к январю-октябрю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 1 634,6 млн тонно-километров, или 99,6% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовалось 134,3 млн человек, или 85,8% к аналогичному периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 1010,7 млн пассажиро-километров, или 80,1% к уровню января-октября 2019 г.
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