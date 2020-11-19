В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 12 500,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 96,8% к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 102,3%, в обрабатывающей промышленности – 97,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,4%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,7%.

В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-октябрь 2020 г. превысил уровень января-октября 2019 г. В производстве вычислительной, электронной и оптической аппаратуры прирост составил 21,1%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации – 8,6%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 6,8%, продуктов питания, напитков и табачных изделий – 2,8%.