«Карьерный форум БГУ-2020» пройдет с 23 по 27 ноября.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в этом году мероприятие организуют в онлайн-режиме на Образовательном портале вуза. Направлено оно на поддержку студентов в поиске первого рабочего места, а также обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров.

Среди потенциальных работодателей будут представлены 12 отечественных и международных продовольственных, промышленных, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний и предприятий.

К участию приглашаются обучающиеся всех факультетов и образовательных институтов БГУ. Для этого необходимо заполнить google-форму, а затем авторизоваться на Образовательном портале до 23 ноября включительно.

Программа форума включает работу трех виртуальных площадок. На первой согласно утвержденному расписанию состоятся презентации компаний и организаций. Общение с работодателями пройдет посредством видеоконференции. Студенты получат консультации по трудоустройству, узнают о вакансиях, критериях оценки соискателей и требованиях к кандидатам.

Вторая площадка имеет образовательную направленность и включает интерактивные мастер-классы, тренинги, семинары по формированию конкурентных навыков соискателей.

На платформе третьей площадки пройдут экспресс-собеседования. Организуются онлайн-встречи с целью адаптации студентов для прохождения в будущем интервью с потенциальными работодателями. Участники оценят свой профессиональный уровень и коммуникационные навыки.

Организатором форума выступает центр карьеры Главного управления образовательной деятельности БГУ.