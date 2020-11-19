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ЭКОНОМИКА РБ
КАРЬЕРНАЯ НЕДЕЛЯ СТАРТУЕТ 23 НОЯБРЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ БГУ
17:20 19.11.2020
«Карьерный форум БГУ-2020» пройдет с 23 по 27 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в этом году мероприятие организуют в онлайн-режиме на Образовательном портале вуза. Направлено оно на поддержку студентов в поиске первого рабочего места, а также обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров.
Среди потенциальных работодателей будут представлены 12 отечественных и международных продовольственных, промышленных, транспортно-логистических, аудиторско-консалтинговых, IT-компаний и предприятий.
К участию приглашаются обучающиеся всех факультетов и образовательных институтов БГУ. Для этого необходимо заполнить google-форму, а затем авторизоваться на Образовательном портале до 23 ноября включительно.
Программа форума включает работу трех виртуальных площадок. На первой согласно утвержденному расписанию состоятся презентации компаний и организаций. Общение с работодателями пройдет посредством видеоконференции. Студенты получат консультации по трудоустройству, узнают о вакансиях, критериях оценки соискателей и требованиях к кандидатам.
Вторая площадка имеет образовательную направленность и включает интерактивные мастер-классы, тренинги, семинары по формированию конкурентных навыков соискателей.
На платформе третьей площадки пройдут экспресс-собеседования. Организуются онлайн-встречи с целью адаптации студентов для прохождения в будущем интервью с потенциальными работодателями. Участники оценят свой профессиональный уровень и коммуникационные навыки.
Организатором форума выступает центр карьеры Главного управления образовательной деятельности БГУ.
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