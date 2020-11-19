ОАО «Агат – электромеханический завод» завершило модернизацию производственного корпуса № 20, осуществленной за счет собственных средств и с участием средств инвестиционного фонда Госкомвоенпрома.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, его официальное открытие состоялось 17 ноября 2020 года.

На первом этаже корпуса организованы отдел испытаний и участок сборки крупногабаритных изделий №2, открытие которого дает возможность вдвое увеличить объем производства сборки контейнеров и крупногабаритных подвижных изделий. Создано 3 новых сборочных поста с современными средствами малой автоматизации и механизации сборочного производства, оборудованные грузоподъемным механизмом. Также на участке предусмотрены места для хранения покупных деталей и заготовок, предназначенные для создания сборочных единиц с учетом идентификации прослеживаемости продукции.

Современное оборудование, установленное в отделе испытаний, позволит эффективно производить механические и климатические испытания изделий, для чего в нем предусмотрена установка термокамер для климатических испытаний в воздушной среде, а также вибрационных и ударных стендов для механических испытаний. Среди последнего установленного испытательного оборудования - камера солевого тумана модели EVCLIM-KCT-480, а также твердомер ТР-150.

На втором этаже корпуса № 20 размещены энергоцех № 12, отдел главного метролога, административные и бытовые помещения. На электроучастке энергоцеха предусмотрен полный цикл ремонта электрооборудования, для чего на участке выделены зоны механической обработки заготовок, ручной сборки/разборки электродвигателей, намотки/обмотки, пропитки и сушки, испытания электрооборудования.

Новый метрологический участок позволит производить прием, поверку и ремонт средств измерений.

В корпусе №20 установлена современная приточно-вытяжная вентиляция, системы отопления и противопожарного водоснабжения, а также системы пожарной сигнализации и оповещения персонала о пожаре.

Для соблюдения санитарно-гигиенических требований в корпусе предусмотрены бытовые помещения с гардеробом, санузлы и душевые для рабочего персонала.