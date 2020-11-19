ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СОКРАТИЛСЯ НА 1,8%

16:58 19.11.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за январь-октябрь 2020 года в текущих ценах составил 9953,9 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 1,8% меньше к уровню января-октября 2019 г.