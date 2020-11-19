БГУ представит более 20 разработок на виртуальной выставке научно-технических и инновационных достижений Беларуси.

Мероприятие организуют 19 ноября в рамках третьего заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут пищевые добавки, фармацевтические препараты, технологическое оборудование. В их числе оригинальные белорусские противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг», «Темодекс», направленные на противодействие злокачественным опухолям головы, шеи, рака желудка, медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М» для лечения онкологических заболеваний внутренних органов. Среди медицинских ветеринарных средств будет представлена инновационная серия биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных.

Среди разработок белорусского вуза также технология феномного анализа древесных растений. Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения растений, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками. Благодаря этой технологии выращено около 30 тысяч саженцев на предприятии «Щемыслица» БГУ. Новация также является экономически выгоднее существующих зарубежных предложений.

С детализированной информацией о научных достижениях университета в области приборостроения и автоматизации, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет познакомиться посредством виртуальных образцов, тематических плакатов на русском, английском и китайском языках.

В заседании комиссии от БГУ примут участие проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и ведущий специалист отдела прогнозирования и экспертных решений управления экспертной и аналитической работы Вячеслав Леонов. Пройдет встреча в формате видеоконференции.

Организатором научного мероприятия выступает Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси.