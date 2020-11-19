ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БГУ ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 20 РАЗРАБОТОК НА ВИРТУАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ


16:35 19.11.2020

БГУ представит более 20 разработок на виртуальной выставке научно-технических и инновационных достижений Беларуси.

Мероприятие организуют 19 ноября в рамках третьего заседания комиссии по научно-техническому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут пищевые добавки, фармацевтические препараты, технологическое оборудование. В их числе оригинальные белорусские противоопухолевые препараты «Цисплацел», «Проспиделонг», «Темодекс», направленные на противодействие злокачественным опухолям головы, шеи, рака желудка, медицинская установка общей гипертермии «Птичь-М» для лечения онкологических заболеваний внутренних органов. Среди медицинских ветеринарных средств будет представлена инновационная серия биопрепаратов для лечения и профилактики болезней сельскохозяйственных животных.

Среди разработок белорусского вуза также технология феномного анализа древесных растений. Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения растений, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками. Благодаря этой технологии выращено около 30 тысяч саженцев на предприятии «Щемыслица» БГУ. Новация также является экономически выгоднее существующих зарубежных предложений.

С детализированной информацией о научных достижениях университета в области приборостроения и автоматизации, их конкурентных преимуществах, технических характеристиках можно будет познакомиться посредством виртуальных образцов, тематических плакатов на русском, английском и китайском языках.

В заседании комиссии от БГУ примут участие проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев и ведущий специалист отдела прогнозирования и экспертных решений управления экспертной и аналитической работы Вячеслав Леонов. Пройдет встреча в формате видеоконференции.

Организатором научного мероприятия выступает Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2020
валюта курс
EUR 3.0319
USD 2.5528
RUB 3.3610
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0286 -0.0033
USD 2.5564 +0.0036
RUB 3.3512 -0.0098
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0270 3.0320
USD 2.5590 2.5640
RUB 3.3400 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1800 1.1840
EUR/RUB 90.4000 90.9000
USD/RUB 76.5000 76.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте