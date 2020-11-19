В январе-октябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Витебской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2594,9 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2085,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 5,4% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 199,9 тыс. тонн, молока – 683,2 тыс. тонн.

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 193,1 тыс. тонн, молока произведено 632,2 тыс. тонн.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях крупного рогатого скота насчитывалось 532,8 тыс. голов, или 101% к уровню 1 ноября 2019 г., в том числе коров – 189,8 тыс. голов (на 2,2% больше). Численность свиней составила 433,9 тыс. голов, что на 1,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1077,4 тыс. тонн (110% к 2019 году) при средней урожайности 31 центнер с одного гектара убранной площади, рапса – 117,8 тыс. тонн (115,8%) при средней урожайности 15,7 центнера.

Картофеля накопано 72,5 тыс. тонн при средней урожайности 389 центнеров с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 97% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 13,1 тыс. тонн при средней урожайности 445 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 47,8% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 28,1 тыс. тонн при средней урожайности 77,3 центнера.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 212 тыс. гектаров. Посевная площадь под озимый рапс составила 55,3 тыс. гектаров. Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 84,9 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 1507,2 тыс. тонн комовых единиц, или 114,4% к 1 ноября 2019 г., из них кормов из трав – 1078,1 тыс. тонн (115,4%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26,8 центнера кормовых единиц, что на 12,1% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 26,7 центнера (на 14,6% больше).