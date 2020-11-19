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ЭКОНОМИКА РБ


В ДЕКАБРЕ ПО МАРШРУТУ МИНСК-МОГИЛЕВ НАЧНУТ КУРСИРОВАТЬ ПОЕЗДА БИЗНЕС-КЛАССА


15:56 19.11.2020

С 13 декабря по маршруту Минск-Могилев будут курсировать новые поезда бизнес-класса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, уже открыта продажа билетов.

В сообщении Минск-Могилев графиком предусмотрено ежедневное курсирование трех пар поездов межрегиональных линий бизнес-класса. Время в пути – менее 3 часов. На данном маршруте между Минском и Могилевом запланированы остановки по станциям Осиповичи, Елизово и Несета.

Маршрут Минск-Могилев будут обслуживать комфортабельные шестивагонные дизель-поезда ДП6. В поезде имеется 311 стационарных мест для сидения, в том числе 25 мест первого класса. Стоимость проезда от Минска до Могилева на местах второго класса составит BYN 13,07, а на местах первого класса – BYN 18,02.

Новый подвижной состав соответствует современным требованиям безопасности движения и комфорта для пассажиров. Просторный салон, система кондиционирования воздуха, мягкие кресла с индивидуальными регулировками положения спинки кресла и подлокотников. Также для пассажиров по технологии Wi-Fi организован бесплатный доступ в интернет, а также к бортовому медиасерверу с большим выбором фильмов, музыки и книг. Все места обеспечены индивидуальными розетками для подзарядки гаджетов. В салоне имеется многофункциональная зона для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями, пассажиров с детскими колясками, велосипедами и крупным багажом. В поезде установлено четыре туалетных комплекса вакуумного типа, один из них приспособлен для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а также оборудован пеленальным столиком. Пониженный пол и двери, оборудованные выдвижными ступеньками, делают процесс посадки пассажиров максимально быстрым и удобным. Двери открываются по нажатию специальных кнопок, при этом в целях безопасности двери блокируются во время движения поезда. Для посадки и высадки пассажиров с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные трапы.

В целях повышения качества обслуживания пассажиров с 13 декабря до трех пар в сутки будет увеличена частота обращения ежедневных поездов межрегиональных линий бизнес-класса ДП6 между Минском и Витебском. Дополнительно у поезда №711 Витебск-Минск (отправление из Витебска в 19:08) появятся остановки по станциям Крупки, Жодино и Смолевичи.

В новом графике в сообщении Минск-Гродно ускорены поезда №729/730 межрегиональных линий бизнес-класса.

Также в новом графике предусмотрено курсирование нового поезда региональных линий бизнес-класса по маршруту Минск-Пинск. Перевозки будут осуществляться по пятницам и воскресеньям современными дизель-поездами ДП3. Поезд № 859 будет отправляться из Минска в 14:07 и прибывать в Пинск в 18:09. Обратно из Пинска поезд №860 отправится в 18:39 и прибудет в столицу в 22:43. В пути запланированы остановки по станциям Барановичи-Полесские, Ляховичи, Ганцевичи и Лунинец. Стоимость билета от Минска до Пинска составит BYN 9,95.

Продажа билетов на поезда региональных линий бизнес-класса начинается за 20 суток до отправления поезда.

Напомним, график движения поездов на 2020/2021 годы на дорогах стран Содружества независимых государств и Балтии начнет действовать с 00:00 часов 13 декабря 2020 года.
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