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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ОБЕСПЕЧЕНЫ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ПО ПРИЕМУ И ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ЗАСЛАВЛЯ
15:19 19.11.2020
Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обеспечены равные условия доступа к услугам по приему и очистке сточных вод на очистные сооружения Заславля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, коммунальным дочерним производственным унитарным предприятия «Водоканал Минского района» в установленные МАРТ сроки выполнено предупреждение об устранении признаков нарушения законодательства о естественных монополиях.
Ранее МАРТ было установлено, что предприятие «Водоканал Минского района» отказало ЧУП «БиоСервис» в заключении договора на оказание услуг по приему и очистке сточных вод и (или) жидких отбросов на очистные сооружения г. Заславля, имея при этом техническую возможность оказывать такие услуги.
В этой связи министерство выдало предприятию предупреждение о необходимости: отмены приказа предприятия «Водоканал Минского района» от 22 марта 2019 г. № 132 «О закрытии очистных сооружений города Заславля»; информирования ЧУП «БиоСервис» и иных хозяйствующих субъектов, которые были уведомлены об издании данного приказа, о его отмене.
Ввиду выполнения условий выданного предупреждения, МАРТ прекращены действия по установлению факта нарушения Закона «О естественных монополиях» предприятием «Водоканал Минского района».
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