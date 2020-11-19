Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) обеспечены равные условия доступа к услугам по приему и очистке сточных вод на очистные сооружения Заславля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, коммунальным дочерним производственным унитарным предприятия «Водоканал Минского района» в установленные МАРТ сроки выполнено предупреждение об устранении признаков нарушения законодательства о естественных монополиях.

Ранее МАРТ было установлено, что предприятие «Водоканал Минского района» отказало ЧУП «БиоСервис» в заключении договора на оказание услуг по приему и очистке сточных вод и (или) жидких отбросов на очистные сооружения г. Заславля, имея при этом техническую возможность оказывать такие услуги.

В этой связи министерство выдало предприятию предупреждение о необходимости: отмены приказа предприятия «Водоканал Минского района» от 22 марта 2019 г. № 132 «О закрытии очистных сооружений города Заславля»; информирования ЧУП «БиоСервис» и иных хозяйствующих субъектов, которые были уведомлены об издании данного приказа, о его отмене.

Ввиду выполнения условий выданного предупреждения, МАРТ прекращены действия по установлению факта нарушения Закона «О естественных монополиях» предприятием «Водоканал Минского района».