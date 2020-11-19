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ЭКОНОМИКА РБ


ОТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 2,1 МЛРД РУБЛЕЙ


15:03 19.11.2020

Формирование бюджета Гомельской области в январе-октябре 2020 года обеспечивали более 503 тысяч плательщиков, в том числе порядка 19 тысяч организаций, около 30 тысяч индивидуальных предпринимателей и более 454 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, за январь-октябрь 2020 года в бюджет области поступило 2139,2 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет –522,5 млн рублей, в местные бюджеты – 1616,7 млн рублей.

Около 73% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений четырех налогов: 28,1% – за счет подоходного налога, 20,6% – за счет акцизов, 14,4% – за счет налога на добавленную стоимость, 9,8% – за счет налога на прибыль.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-октябрь 2020 года поступило 1623,8 млн рублей. На их долю приходится 76,0% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 392,7 млн рублей (18,4%), индивидуальных предпринимателей – 58,1 млн рублей (2,7%), физических лиц – 52,7 млн рублей (2,5%).
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