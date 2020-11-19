За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,5%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 3 644,2 млн рублей, в том числе просроченная – 564,2 млн рублей, или 15,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 5 296,7 млн рублей, в том числе просроченная – 656,1 млн рублей, или 12,4% от общего объема кредиторской задолженности.