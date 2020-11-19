Автоматизация процессов адресации недвижимости с использованием ГИС-технологий стала основой проекта по почтовому зонированию Беларуси, который реализован Национальным кадастровым агентством.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, теперь на публичной кадастровой карте отражено геопривязанное покрытие почтовыми индексами с местами размещения отделений почтовой связи.

Новый слой «Почтовые индексы» на карте включает границы зон действия почтовых индексов и отделений почтовой связи, информация о которых до настоящего времени была отражена только в справочниках. Данный проект реализован впервые в нашей стране.

Информация о границах зон действия почтовых индексов сформирована на основе данных РУП «Белпочта», а также информации об объектах недвижимости реестра адресов Республики Беларусь. Зонирование осуществлено по физическим контурам: границы лесных массивов, реки, озера, дороги и др.

Чтобы узнать почтовый индекс либо адрес интересующего отделения почты, нужно перейти на сайт публичной кадастровой карты, подключить слой «Почтовые индексы» и, приблизив интересующий объект на карте, совершить клик по нему.