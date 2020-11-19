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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 0,8%, ОПТОВЫЙ – СНИЗИЛСЯ НА 2,5%
14:34 19.11.2020
В Брестской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 5319,2 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,7 рубля против 12 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 4 736,6 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 188,6 млн рублей, или 82,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 3 768,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-октября 2019 г.
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