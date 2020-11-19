В Брестской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 5319,2 млн рублей, или 100,8% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,7 рубля против 12 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 89% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 4 736,6 млн рублей, или 102,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 188,6 млн рублей, или 82,8% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 3 768,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-октября 2019 г.