Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 19 ноября 2020 года выросло до 119,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 19 ноября зарегистрированы 119 тыс. 390 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 99 тыс. 584 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1074 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1382 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 2 млн 977 тыс. 802 теста.