В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Брестской области перевезено 18,8 млн тонн грузов, или 88,4% к январю-октябрю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 4 642,8 млн т.км, или 100,1% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовались 132,4 млн человек, или 84,1% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот транспорта составил 840,9 млн пассажиро-километров, или 78,3% к уровню января-октября 2019 г.