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ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВТРОЕ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ В АФРИКУ


13:03 19.11.2020

Минский тракторный завод за десять месяцев 2020 года втрое увеличил экспорт в Африку, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ».

«Темп роста реализованной продукции в январе-октябре 2020 года составил 348,2% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Поступление денежных средств также увеличилось – более чем в два раза. В 2020 году были открыты два новых рынка: Зимбабве и Бурунди», - рассказал заместитель маркетинг-директора по коммерческой работе на рынках дальнего зарубежья - начальник управления продвижения и реализации продукции в страны дальнего зарубежья Алексей Трич.

На основании подписанной в феврале нынешнего года дорожной карты сотрудничества с Министерством военной промышленности Египта планируется организация сборочного производства тракторов и двигателей на базе завода № 909 компании Helwan Diesel Engines Co. с выходом на локализацию до 40% в ближайшие 3 года. В адрес египетских партнеров передан типовой проект организации СП на 500 единиц техники, а также перечень необходимого оборудования и оснастки.

«Дополнительно МТЗ подготовит и передаст типовой проект сборочного производства, рассчитанный на выпуск 10 тыс. машин в год для моделей BELARUS-90/92/820. В настоящее время ведется согласование условий лицензионных договоров, а также прорабатывается поставка тракторокомплектов без двигателей с одновременной закупкой двигателей на Минском моторном заводе», - пояснил заместитель маркетинг-директора.

Алексей Трич констатировал, что в ходе визита делегации ОАО «МТЗ» в Египет в октябре 2020 года состоялись переговоры с руководством Министерства военной промышленности и компании Helwan Diesel Engines Co. В настоящее время разрабатывается стратегия дальнейшей работы с египетскими партнерами.

По словам заместителя маркетинг-директора, в текущем году значительно увеличены поставки тракторов BELARUS в Судан до 510 единиц (для сравнения: в 2019 году было поставлено 153 единицы).

На суданском рынке ОАО «МТЗ» сотрудничает в рамках эксклюзивного агентского соглашения с компанией MIG Agricultural Co. Ltd. «Наши партнеры выполняют свои обязательства по объемам закупок и обеспечению своевременной оплаты», - отметил Алексей Трич.

Он напомнил, что МТЗ начал сотрудничество с компанией MIG в 2003 году. За это время в адрес партнера отгружено 2,52 тыс. тракторов BELARUS. Компания имеет сертификаты SSMO, необходимые для импорта техники в Судан, на пять основных моделей тракторов. 80% тракторов BELARUS компания MIG Agricultural Co. Ltd. реализовывает в рамках программы льготного кредитования местных фермеров через различные банки, в том числе через Сельскохозяйственный банк Судана.
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