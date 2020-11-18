В январе-октябре 2020 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 11 179,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 98,6%, в обрабатывающей промышленности – 100,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 100,9% и в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.

Индекс промышленного производства в октябре 2020 г. по сравнению с октябрем 2019 г. составил 110,4%, с сентябрем 2020 г. – 111,9%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января-октября предыдущего года в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха – на 6%, продуктов питания, напитков – на 4,4%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности – на 3%, резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов – на 2,7%.