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ЭКОНОМИКА РБ
НА ГОМЕЛЬСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «КОМИНТЕРН» РАЗОРВАЛСЯ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
12:36 19.11.2020
На гомельском предприятии ОАО «Коминтерн» произошло ЧП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«18 ноября в 10-03 спасателям поступило сообщение, что на ОАО «Коминтерн» в Гомеле разорвался газовый технологический котел. В момент инцидента в котельной находился оператор котельной. Он не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен», - говорится в сообщении министерства.
Согласно информации, в результате происшествия разрушены взрывные клапаны и внешняя обшивка котла, выбито остекление 9 окон в здании котельной. Причина инцидента устанавливается. Рассматриваемая версия – повышение давления в топочном пространстве котла.
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