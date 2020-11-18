На гомельском предприятии ОАО «Коминтерн» произошло ЧП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«18 ноября в 10-03 спасателям поступило сообщение, что на ОАО «Коминтерн» в Гомеле разорвался газовый технологический котел. В момент инцидента в котельной находился оператор котельной. Он не пострадал. Технологический процесс предприятия не нарушен», - говорится в сообщении министерства.

Согласно информации, в результате происшествия разрушены взрывные клапаны и внешняя обшивка котла, выбито остекление 9 окон в здании котельной. Причина инцидента устанавливается. Рассматриваемая версия – повышение давления в топочном пространстве котла.