ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ СНИЗИЛСЯ НА 0,5%

12:11 19.11.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Брестской области за январь-октябрь 2020 года в текущих ценах составил 11 387,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, это в сопоставимых ценах на 0,5% меньше к уровню января-октября 2019 г.