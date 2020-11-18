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ЭКОНОМИКА РБ
СКЛАДСКИЕ ЗАПАСЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЕЛАРУСИ НАХОДЯТСЯ НА 5-ЛЕТНИХ МАКСИМУМАХ
11:52 19.11.2020
Складские запасы в промышленности находятся на 5-летних максимумах, пишут banki24.by.
К 1 ноября на складах лежала продукция на 5,146 млрд BYN. На указанную дату это соответствовало 68,3% среднемесячного выпуска.
В зависимости от региона положение со складскими запасами было в разной степени напряженности.
Например, в Брестской области запасы на 1 ноября составили 591,9 млн BYN, или 68% месячного выпуска.
В Витебской области складские запасы достигли 512,2 млн BYN, или 49,2% месячного выпуска, в Гомельской — 441,9 млн BYN, или 28,2%, в Гродненской — 617,5 млн BYN, или 70,4%, в Могилевской — 414,9 млн BYN, или 64,7%.
Наиболее сложная обстановка наблюдается в Минске и Минской области. На предприятиях столицы складские запасы составили 1,245 млрд BYN, или 104,3% месячного выпуска, в пристоличной области — 1,323 млрд BYN, или 98,6%.
Главные роли в накоплении складских запасов играют предприятия машиностроения и производители транспортных средств.
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