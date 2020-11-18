В январе-октябре 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Брестской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 4149,2 млн рублей и увеличилось по сравнению с январем-октябрем 2019 г. в сопоставимых ценах на 6,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 3 529,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах на 8,5% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 274,4 тыс. тонн, что на 4,3% больше, чем в январе-октябре 2019 г., молока –1 601,7 тыс. тонн (на 6,4% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 261,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-октябрём 2019 г. увеличилось на 4,9%, молока произведено 1 557,9 тыс. тонн (на 7% больше).

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях поголовье крупного рогатого скота составило 864,1 тыс. голов или 100,5% к уровню 1 ноября 2019 г., в том числе коров – 289,9 тыс. голов (на 1% больше). Численность свиней составила 350,5 тыс. голов, что на 12,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Сельскохозяйственными организациями в текущем году намолочено зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) в первоначально оприходованном весе 1 349,1 тыс. тонн (112,3% к 2019 году) при средней урожайности 39,3 центнера с одного гектара убранной площади, рапса – 160,5 тыс. тонн при средней урожайности 27,8 центнера.

Картофеля накопано 121,7 тыс. тонн при средней урожайности 270 центнеров с одного гектара.

На начало ноября текущего года овощи убраны с 96,7% площадей, подлежащих уборке. Производство овощей составило 64,1 тыс. тонн при средней урожайности 405 центнеров с одного гектара.

Кукуруза на зерно убрана с 78,8% площадей, подлежащих уборке. Намолочено кукурузы 177 тыс. тонн при средней урожайности 73,2 центнера с одного гектара.

Свекла сахарная убрана с 75,3% площадей, подлежащих уборке. Валовой сбор свеклы сахарной получен 506 тыс. тонн при средней урожайности 409 центнеров с одного гектара.

На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях посеяно озимых зерновых культур на зерно и зеленый корм на площади 303,8 тыс. гектаров, или на 3,7% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Посевная площадь под озимый рапс составила 66,1 тыс. гектаров (на 1,8% больше). Зяблевая вспашка почвы проведена на площади 110,7 тыс. гектаров.

В области продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 ноября 2020 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов 3 125,7 тыс. тонн кормовых единиц, или 119% к 1 ноября 2019 г., из них кормов из трав – 2 109,4 тыс. тонн (121,2%). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 37 центнеров кормовых единиц, что на 20,9% больше, чем на соответствующую дату 2019 г., из них кормов из трав – 32,8 центнера (на 20,1% больше).