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ЭКОНОМИКА РБ


НА ТОРГИ БУТБ ВЫСТАВЛЕНО 4,4 МЛН КУБ. М КРУГЛОГО ЛЕСА


11:10 19.11.2020

19, 20 и 30 ноября на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) пройдут годовые биржевые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на продажу выставлено 4,4 млн куб. м древесного сырья, в том числе 1,7 млн куб. м круглых лесоматериалов хвойных пород (сосна), 1,1 млн куб. м круглых лесоматериалов лиственных пород (береза, ольха, осина, дуб) и 907 тыс. куб. м балансовой древесины хвойных пород (для выработки целлюлозы и древесной массы).

На торги уже зарегистрировались порядка 500 деревообрабатывающих предприятий. Объем поданных ими заявок на покупку превышает 4 млн куб. м.

Как и на предыдущих годовых торгах, возможность приобрести необходимый объем ресурса будет предоставлена всем желающим независимо от формы собственности и объема годовой переработки.

Особые правила допуска на годовые торги действуют только в отношении отдельных видов сырья. Например, приобрести фанерное бревно мягколиственных пород (береза, ольха, осина) смогут только производители клееной фанеры и гнутоклееных изделий, пиловочник твердолиственных пород – производители паркета и мебели из массива, а еловые балансы – производители газетной бумаги и целлюлозы.

Как показали прошлогодние годовые торги древесиной, политика минимизации ограничений по допуску участников способствует максимальному удовлетворению потребности покупателей в древесном сырье.
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