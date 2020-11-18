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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 78 ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД
10:51 19.11.2020
По итогам трех кварталов 2020 года 78 организаций Витебской области являлись плательщиками единого налога на вмененный доход.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, сумма исчисленного налога составила 330,3 тыс. рублей.
Единый налог на вмененный доход применяют организации, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту автомототранспортных средств и (или) их компонентов при списочной численности работников в месяц не более 15 человек.
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