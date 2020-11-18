|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ ВЫРОСЛИ НА 4,4%
10:28 19.11.2020
Реальные располагаемые денежные доходы населения Брестской области (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги в первом полугодии 2020 года) в январе-сентябре 2020 г. составили 104,4% к уровню января-сентября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,1%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,6%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 26,6%, доходы от собственности и прочие доходы – 3,7%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2020
Курсы в банках
на 19.11.2020
Конвертация в банках
на 19.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте