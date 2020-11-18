Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики

№Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований№, - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.

Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока.

Согласно графику сооружения БелАЭС, к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.