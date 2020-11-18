|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК БЕЛАЭС ВКЛЮЧЕН В СЕТЬ
09:45 19.11.2020
Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства энергетики
№Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований№, - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.
Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока.
Согласно графику сооружения БелАЭС, к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.11.2020
Курсы в банках
на 19.11.2020
Конвертация в банках
на 19.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте