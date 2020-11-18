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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ СОСТАВИЛА 6,8%
09:32 19.11.2020
За январь-сентябрь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг Брестской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,2%, рентабельность продаж – 6,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 3,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд рублей, или 14,2% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 октября 2020 г. составила 4,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд рублей, или 14,9% от общего объема кредиторской задолженности.
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