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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ВВЕДЕН ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
09:16 19.11.2020
Обязательный масочный режим введен по всей Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Сегодня к нему присоединились Брестская, Гродненская и Могилёвская области. Это значит, что везде в закрытых помещениях и в людных местах нужно быть в маске», - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что ковидная обстановка довольно сложная, но контролируемая.
«Препараты есть. В больницы продолжает поступать необходимая техника. Профилактику контролируют специальные штабы. А для консультаций населения создаются колл-центры», - заверяют в ведомстве.
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