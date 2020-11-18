Обязательный масочный режим введен по всей Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Сегодня к нему присоединились Брестская, Гродненская и Могилёвская области. Это значит, что везде в закрытых помещениях и в людных местах нужно быть в маске», - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что ковидная обстановка довольно сложная, но контролируемая.

«Препараты есть. В больницы продолжает поступать необходимая техника. Профилактику контролируют специальные штабы. А для консультаций населения создаются колл-центры», - заверяют в ведомстве.