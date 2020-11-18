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ЭКОНОМИКА РБ
ДВУХДНЕВНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ СТАРТУЕТ 19 НОЯБРЯ В БГУ
09:07 19.11.2020
Двухдневная Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов, студентов «Актуальные экологические проблемы» стартует 19 ноября в БГУ (ул. Долгобродская 23/1, каб. 312).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие пройдет очно и в онлайн-формате. Трансляция открытия форума состоится на YouTube-канале.
Участниками конференции станут более 100 студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и сотрудников университетов, научно-исследовательских организаций и предприятий из Беларуси, России, Украины, Польши, Турции. Это представители БГУ, МГЛУ, Института генетики и цитологии НАН Беларуси, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (Россия), Гданьского университета (Польша), Тернопольского государственного медицинского университета (Украина), Центра перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан и др.
Ученые рассмотрят социально-экологические и этико-педагогические проблемы современности, вопросы медицинской экологии, экологической и радиационной безопасности, экологического мониторинга, менеджмента, аудита и др.
Обсуждение докладов состоится на английском языке.
Организаторами научной конференции выступают Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова БГУ, Министерство образования, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Общественный совет базовой организации по экологическому образованию стран СНГ.
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