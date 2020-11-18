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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ОКТЯБРЕ ВЫРОС ПОЧТИ НА 12%, ОПТОВЫЙ – НА 0,7%
18:30 18.11.2020
В Минской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 7313,4 млн рублей, или 111,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,2% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 6 886,3 млн рублей, или 113,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 242 млн рублей, или 88,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.
В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 11 455,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января-октября 2019 г.
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