В Минской области розничный товарооборот в январе-октябре 2020 г. составил 7313,4 млн рублей, или 111,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,2% розничного товарооборота области, в январе-октябре 2020 г. составил 6 886,3 млн рублей, или 113,9% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе-октябре 2020 г. составил 242 млн рублей, или 88,2% в сопоставимых ценах к уровню января-октября 2019 г.

В январе-октябре 2020 г. оптовый товарооборот составил 11 455,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января-октября 2019 г.