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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-КУРС ПО ИНТЕРНЕТ-ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА


18:19 18.11.2020

МТС переводит культовый социальный проект «Планшет с нуля» в цифровой формат и запускает онлайн-курс по цифровой грамотности для людей старшего возраста.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проводить вебинары будет подготовленный специалист, а помогать слушателям курса могут дети и внуки. Семейные онлайн-уроки будут проходить на платформе Zoom.

Бесплатный курс #НаучиСвоихБлизких позволяет освоить смартфон и планшет «с нуля». Обучающимся помогут совершать покупки онлайн, вести расчеты в интернете, сохранять нужные данные в «облаках», записываться на прием к врачу в интернете и другим опциям. Их также научат пользоваться мобильными приложениями, редактировать фотографии, вести страницы в соцсетях и общаться через мессенджеры.

Курс включает практические задания и образовательные ролики по темам. По итогам можно будет пройти онлайн-тест и получить по почте онлайн-сертификат от МТС. Зарегистрироваться на онлайн-курс можно по ссылке. После регистрации в течение 3-х дней с зарегистрировавшимся свяжется специалист.

«Здорово, что движение, которое мы запустили в 2015 году, становится более масштабным. Мы рады, что к инициативе МТС присоединились наши коллеги по рынку. Это означает, что растет социальная значимость проекта для людей пожилого возраста, тем самым укрепляется привычка пользования сетью Интернет как современной универсальной средой коммуникаций. Глобальная сеть позволяет людям старшего поколения больше включиться в социальную жизнь: общаться по интересам, использовать различные полезные сервисы, которые помогают решать бытовые вопросы и упрощают жизнь», - отметили в МТС.

«Планшет с нуля» — одна из самых известных в Беларуси социальных инициатив по обучению пожилых людей. С 2015 года она проходила в форме офлайн-занятий, которые вели подготовленные волонтеры, — обучение прошли тысячи пенсионеров по всей стране.
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