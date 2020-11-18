В январе-октябре 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 35 млн тонн грузов, или 100,5% к объему грузов, перевезенных в январе-октябре 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 5 071,2 млн тонно-километров (99,9% к январю-октябрю 2019 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе-октябре 2020 г. воспользовались 88,7 млн человек, что по сравнению с январем-октябрем 2019 г. составляет 86,9%.

Пассажирооборот транспорта составил 1071,2 млн пассажиро-километров, или 75,3% к уровню января-октября 2019 г.