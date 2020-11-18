РУП «Минскэнерго» за 10 месяцев текущего года освоено инвестиций 290,2 млн рублей, или 114 % от запланированного на год объема.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в результате введено в эксплуатацию 290 объектов.

В частности, в рамках реализации мероприятий по режимной интеграции Белорусской АЭС в баланс энергосистемы, установлены водогрейные электрокотлы на Минской ТЭЦ-3.

До конца года предприятие планирует завершить установку водогрейных электрокотлов на Минской ТЭЦ-2 и Минской ТЭЦ-4.

Кроме того, планируется установить водогрейные электрокотлы на Молодеченских электрических сетях и Солигорской мини-ТЭЦ для регулирования минимальной и максимальной мощности энергосистемы после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Для обеспечения энергоснабжения вновь вводимого жилья в рамках инвестпрограммы осуществлена реконструкция подстанции 110кВ «Дубеи» в Солигорском районе Минской области. Завершены также реконструкции участка ВЛ 110кВ «Калийная-Солигорск» в пролетах опор, проходящих через Солигорское водохранилище; подстанции 110 кВ «Вилейка» с заменой секционного выключателя 110 кВ МКП-110М на элегазовый со встроенными трансформаторами тока и ряд других объектов.

Специалистами предприятия переложено 44,108 км тепловых сетей, в том числе 29,072 км по Минску и 15,036 км — по области. Введено в эксплуатацию 442,25 км линий электропередачи. До конца текущего года планируется перекладка 48 км тепловых сетей (или 144% от доведенного задания).

Всего в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 450 км линий электропередачи (или 110% от доведенного задания в объеме 407,4 км).

В целом, по итогам года ожидается освоение 328 млн рублей инвестиций, что составит 127% от запланированного инвестиционной программой.